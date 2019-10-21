Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Петербуржцы смогут подавать показания счетчиков горячей воды через виртуального помощника «Вентиль Веня». ГУП «ТЭК СПб» внедрило на своем сайте новую технологию, позволяющую абонентам отправить данные об объеме использованной горячей воды с индивидуальных приборов учета с помощью визуального чат-бота. Об этом сообщила 21 октября пресс-служба предприятия.

Визуально чат-бот представляет собой кнопку, расположенную в нижнем правом углу экрана на сайте государственного унитарного предприятия. При нажатии на нее открывается окно с «Вентилем Веней», который предлагает пользователям помощь в передаче показаний счетчиков.

С помощью кнопки «Добавить показания» абоненты смогут указать номер лицевого счета и отправить данные об объеме использованной горячей воды с индивидуальных приборов учета, через кнопку «Как занести показания» можно будет узнать об альтернативных способах передачи показаний. Для тех, кто не знает, как работает бот, следует нажать на опцию «Кто ты?», после чего Веня расскажет, кто он такой и для чего нужен.

«Запуск чат-бота позволит разгрузить колл-центр, куда граждане обращаются, прежде всего, с целью подачи данных о ГВС. Внедрение сервиса идет в ногу со временем и отвечает задачам цифровизации, информационной открытости ТЭКа и повышению удобства использования сайта», — отметил генеральный директор предприятия Иван Болтенков.

Пока сервис работает в пилотном режиме, в дальнейшем функционал онлайн-ассистента расширится. Робота обучат предоставлять справочную информацию, в том числе номера телефонов, а также принимать жалобы горожан на управляющие компании. Сервис адаптирован для мобильной версии.

Кроме того, в пресс-службе «ГУП ТЭКа» напомнили, что подать показания абоненты также могут при помощи голосового помощника «Алиса» и мультикнопки «Таплинк» в профиле теплоэнергетической компании в Instagram.

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