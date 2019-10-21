Труновский район, , 15:42 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Труновского сельсовета в Ставропольском крае, где ранее произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС), пишет 21 октября ТАСС.

Напомним, 17 октября в селе Труновское, на территории колхоза «Терновское», был зафиксирован падеж свиней. При исследовании животных вирус АЧС был лабораторно подтвержден.

На территории сельхозпредприятия, где было обнаружено заболевание, специалисты провели отчуждение и уничтожение более 5,5 тыс. голов. Теперь специалисты приступают к отчуждению поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага.

По словам начальника краевого управления ветеринарии Александра Трегубова, жители населенного пункта, где проводится отчуждение поголовья свиней, получат компенсации из бюджета региона. Восстановить поголовье на этой территории, по закону, можно будет не раньше, чем через год.

Африканская чума свиней — это инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчиками становятся зараженные или уже выздоровевшие животные. Вирус, как правило, попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых.

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