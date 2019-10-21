Москва, , 15:29 — REGNUM Почти половина (46%) жителей России считают, что «при помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы», сообщает 21 октября пресс-служба Российской венчурной компании (РВК) со ссылкой на данные проведенного исследования.

Отмечается, что полученная цифра оказалась вдвое выше, чем в странах Европейского Союза. Там с поставленным тезисом согласились только 22% респондентов. Как пояснил директор по развитию инновационной экосистемы РВК Алексей Гусев, одной из причин лояльного отношения к новым технологиям в России могут быть большие расстояния, если речь идёт о медицине.

«Не везде хватает врачей в клиниках, или люди не склонны доверять их квалификации. Вот это и трансформируется в высокий уровень ожиданий от новых технологий, которые в глазах обывателей могут компенсировать проблемы, например, в здравоохранении», — привёл пример Гусев.

Отмечается, что исследование также выявило и другой факт — жители России чаще доверяют государственным органам власти и научно-образовательным учреждениям как агентам внедрения инноваций и реже — частным компаниям. Например, по вопросу внедрения беспилотного общественного транспорта госорганам власти доверяют 38% респондентов, частным компаниям — лишь 16%.

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