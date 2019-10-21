Москва, , 15:25 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев установил мировой рекорд по длительности пребывания в эфире в течение недели, достижение было зафиксировано специалистам Книги рекордов Гиннесса, сообщается на сайте организации.

Владимир Соловьев Цитата из т/п «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Россия». 2019

Отмечается, что рекорд был установлен в период с 18 по 24 марта 2019 года, когда Соловьев находился в эфире в общей сложности 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием не предоставлять итальянское гражданство известному телеведущему Владимиру Соловьеву.

Отметим, на сайте Change.org регулярно появляются петиции сомнительного содержания, которые не имеют под собой никаких серьезных, тем более юридических оснований. Однако подобные документы очень часто используются для информационной борьбы.

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