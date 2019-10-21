Калуга, , 15:54 — REGNUM Около 200 студентов профессиональных образовательных организаций принимают участие в стартовавшем 21 октября в Калуге четвертом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Оценивать участников соревнований будут свыше 250 экспертов, в том числе 17 сертифицированных экспертов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки области.

На двух конкурсных площадках Калужского технического колледжа пройдут состязания по 21 компетенции. В рамках деловой программы предусмотрено проведение экспертных лекций, межрегиональной научно-практической конференции, семинаров, совещаний, круглых столов, повышение квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций.

Организаторами чемпионата «Молодые профессионалы» выступили министерство образования и науки области при поддержке регионального правительства, Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Калужской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области пройдёт IV чемпионат «Молодые профессионалы»