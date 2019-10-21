Уфа, , 15:22 — REGNUM Количество зарегистрированных преступлений в микрорайоне «Инорс» в Уфе снизилось почти на 25 процентов по итогам 9 месяцев текущего года. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам чиновников, это удалось достичь благодаря реализации комплексного плана по обеспечению общественной безопасности в данном микрорайоне. В целом же по Уфе снижение преступности составило 2,8 процента, а по Башкирии данный показатель снизился на 3,5 процента.

В микрорайоне выделили помещение для участкового пункта полиции и приобрели автомобили.

По словам секретаря межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии Алексея Касьянова, в текущем году в Инорсе были установлены 265 новых опор наружного освещения и более 650 светильников.

Помимо этого, вскоре будут установлены более 750 стационарных и поворотных видеокамер.

«Уровень преступности в микрорайоне Инорс достиг 84,6 преступления на 10 тысяч населения, тогда как в Уфе этот показатель составляет 128,5, а в республике — 103,3 преступления на 10 тысяч жителей», — сообщил Алексей Касьянов на совещании.