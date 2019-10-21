Оренбург, , 15:12 — REGNUM В Оренбургской области бывший военнослужащий получил длительный срок за взяточничество и служебный подлог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном военном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, бывший помощник командира войсковой части по физической подготовке вносил в ведомстве по сдаче нормативов ложные сведения без фактической сдачи испытаний 86 военнослужащими. Липовые ведомости составлялись небескорыстно, экс-майор получил в общей сложности около 700 тыс. рублей, оборудование для спортзала стоимостью почти 300 тыс. рублей.

А рамках расследования уголовного дела у бывшего военного арестовали автомобиль стоимостью около 2 млн рублей и квартиру стоимостью примерно 900 тыс. рублей.

Суд приговорил бывшего офицера к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в 50 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение шести лет. Экс-военный лишен звания «майор».