Волгоград, , 15:07 — REGNUM Ночные учебно-тренировочные полёты провели экипажи истребителей Су-24М авиаполка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области. Фронтовые бомбардировщики вылетали с неуправляемыми ракетами на полигон в Астраханской области, где уничтожили командные пункты и схроны с боеприпасами условного противника, сообщили 21 октября в пресс-службе Министерства обороны.

Экипажи отработали взлёт и заход на посадку по освещаемой полосе, выполнили боевое маневрирование, в том числе на малых высотах. Военные также провели имитацию воздушного боя с нанесением бомбового удара по наземным целям. Командные пункты и схроны с боеприпасами находились на территории Астраханской области. Всего бомбардировщики выполнили более 10 самолётовылетов.

В 2019 году возросла интенсивность боевой подготовки авиаполка по сравнению с 2018 учебным годом. Кроме увеличения часов налета усложнилась и программа подготовки лётного состава с учётом опыта локальных конфликтов.