Аддис-Абеба, , 15:13 — REGNUM Власти эфиопского штата Тыграй запретили проведение запланированной согласованной демонстрации в столице региона Меккеле, на которой граждане должны были протестовать против поступившего запрета на обучение студентам, этническим тыграйцам, в 10 университетах соседнего штата Амхара. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Председатель Гражданского общества Тыграя Мехари Йоханнес заявил, что, несмотря на то, что они выполнили все необходимые процедуры для проведения демонстрации, власти штата вначале разрешили проводить митинг, а затем сразу же отказали им в этом. Глава отдела по связям с общественностью при городской администрации Меккеле Земенфескыдус Фисеха отметил, что его офис вообще не получал письмо-запрос от какой-либо стороны относительно запланированной демонстрации.

По словам Мехари Йоханнеса, демонстрация была запрещена властями Тыграя, которые просто специально проигнорировали письмо, направленное организаторами для проведения демонстрации.

Ранее власти эфиопского регионального государства Тыграй приняли неоднозначное решение, в котором было отказано студентам, этническим тыграйцам, поступившим на 1-й курс вузов, проходить обучение в регионе Амхара, заявив, что их безопасность не может быть гарантирована.

Начальник бюро образования Тыграя Гебремескель Кахесай заявил, что такое решение было принято для обеспечения безопасности и защиты учащихся после ухудшения отношений и продолжающейся политической напряженности между двумя регионами.