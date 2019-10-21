Красногорск, 21 октября 2019, 15:18 — REGNUM В Московской области выросло число обращений к врачам пациентов, пострадавших от неправильного ношения контактных линз. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
По словам врача-офтальмолога поликлиники Красногорской больницы №1 Анастасии Милосердиной, в больницу обращаются пациенты с язвами роговицы и кератитом. Во многих случаях причиной недугов стало пренебрежения правилами ношения контактных линз.
Она отметила что кератит развивается стремительно и важно не заниматься самолечением, так как, например, самостоятельное назначение и использование капель для глаз может лишь ухудшить ситуацию.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Зарайскую центральную районную больницу завезли новое оборудование на сумму более 15 млн рублей.
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