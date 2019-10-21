Красногорск, , 15:18 — REGNUM В Московской области выросло число обращений к врачам пациентов, пострадавших от неправильного ношения контактных линз. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По словам врача-офтальмолога поликлиники Красногорской больницы №1 Анастасии Милосердиной, в больницу обращаются пациенты с язвами роговицы и кератитом. Во многих случаях причиной недугов стало пренебрежения правилами ношения контактных линз.

«…И спользовали линзы после истечения срока годности, спали в линзах, не снимали их вовремя, не обрабатывали раствором, не реагировали на дискомфорт и покраснения глаз. Не каждый знает, что несоблюдение элементарных правил гигиены может привести к полной потере зрения», — заявила Милосердина.

Она отметила что кератит развивается стремительно и важно не заниматься самолечением, так как, например, самостоятельное назначение и использование капель для глаз может лишь ухудшить ситуацию.

«Кератит приводит к размягчению и расплавлению роговицы, образуется язва, перфорация — отверстие в глазной стенке и вся инфекция с поверхности глаза попадает внутрь и повреждает все оболочки», — заявила Милосердина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Зарайскую центральную районную больницу завезли новое оборудование на сумму более 15 млн рублей.

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