Орск, Оренбургская область, , 14:58 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области вторую очередь онкодиспансера планируют сдать в эксплуатацию в середине 2020 года, сообщают СМИ.

Новый срок ввода учреждения здравоохранения назван во время визита губернатора Дениса Паслера в Орск, 21 октября. Глава области подчеркнул, что объект начинал свою жизнь в 1993 году, поэтому надо сделать все добротно и без последующих переделок в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году завершен I этап строительства орского онкодиспансера — введен в строй современный радиологический корпус, где теперь проходят лечение жители всего восточного Оренбуржья. На оснащение корпуса современным оборудованием выделялось 740 млн рублей.

На очереди — завершение II этапа работ. В главном корпусе разместятся хирургическая, химиотерапевтическая и радиологическая службы, а также поликлиника на 300 посещений в смену.

По дорожной карте минздрава ввод объекта планировался в апреле 2020 года. Однако срок перенесли на июль 2020 года.

В старом здании медучреждения намерены разместить наркодиспансер и центр профилактики ВИЧ и СПИД.

Читайте ранее в этом сюжете: Долгожданный медкомплекс: в Оренбуржье открылся радиологический корпус