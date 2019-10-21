Белвью, США, , 14:57 — REGNUM Студия Bungie удалила популярное оружие из игры Destiny 2 после того, как геймеры обнаружили, что оно позволяет быстро перезарядить суперспособность. Об этом 20 октября сообщил журнал PC Gamer.

Винтовка Telesto позволяла активировать режим Super Charged в случае, если игрок совершал несколько выстрелов из неё в пол, после чего подрывал эту область гранатой. Разработчики среагировали достаточно оперативно, попросту запретив брать Telesto на миссии.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Bungie планирует к 2025 году выпустить новую игру. Разработчики отметили, что она никак не будет связана с серией Destiny и будет выпущена в рамках совершенно новой франшизы.

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