Липецк, , 14:54 — REGNUM В Липецкой области за девять месяцев 2019 года 1634 семьи получили областной материнский капитал в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка и последующих детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, за аналогичный период 2018 года таких семей было зарегистрировано 1564.

По инициативе главы региона Игоря Артамонова размер областного материнского капитала увеличен с начала 2019 года до 100 тысяч рублей. Кроме многодетных семей эту единовременную выплату могут получить и родители близнецов. За три квартала 2019 года в 105 семьях родились двойни. Общее число семей, получивших в 2019 году областной материнский капитал, — 1739. В Липецкой области финансовая поддержка семей при рождении детей осуществляется в ходе реализации областных программ и национального проекта «Демография».

"Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Необходимо расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Наша главная задача — поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть для роста их благосостояния, и были готовы рожать больше», — считает Игорь Артамонов.