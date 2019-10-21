Красногорск, , 14:55 — REGNUM В Домодедове переключили автомобильное движение по мосту через реку Ричица на 15 километре автодороги «Каширское шоссе — Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское». Об этом 21 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, завершен первый этап работ по переустройству моста. Специалисты восстановили мостовую плиту, заменили асфальтобетонное покрытие, установили барьерные и пешеходны ограждения.

«На второй полосе моста работы продолжаются, в связи с чем изменили схему движения транспорта. Призываем автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — заявил Гержик.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области на строящемся мосту через Клязьму (Щелково) приступили к установке линий наружного освещения и обустройству ливневой канализации. Движение по мосту запустят в ноябре 2019 года.

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