Энтеббе, Уганда, , 15:01 — REGNUM Правительство Уганды совместно с Союзом исследователей в сфере народонаселения Африки намерено провести 8-ю Африканскую конференцию по народонаселению в следующем месяце. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Конференция, запланированная на 18−22 ноября в Энтеббе, проводится каждые четыре года с целью распространения научной информации по ключевым проблемам в области народонаселения, здравоохранения и общественного развития, стоящим перед континентом.

Выступая в медиа-центре Уганды в Кампале, министр финансов Уганды Дэвид Бахати, отвечающий за подготовку к мероприятию, сказал, что конференция — это возможность для общения и обмена знаниями с исследователями, политиками и экспертами в области общественного здравоохранения и других сферах.

Бахати сказал, что демографическая динамика Африки формирует ее нынешнюю и будущую повестку дня в области развития, и ее необходимо учитывать.

«Африка в целом очень молодой континент. Около 40% населения моложе 15 лет, а еще 30% приходится на возраст 15−24 лет. Данный демографический профиль предоставляет уникальную возможность для достижения масштабных социально-экономических преобразований путем использования демографического капитала», — сказал он.

Бахати добавил, что население Уганды, составляющее 42 миллиона человек, более 70% которого в возрасте до 30 лет, является потенциальным активом для национального развития, достижения целей Vision 2040 и Национального плана развития.

Он связал проведение конференций подобного уровня в Уганде с повышенным доверием стране со стороны международного сообщества.

«Это плоды мира и безопасности, которые мы поддерживали в течение долгого времени, а также доверие к гостеприимности нашего населения. Это хороший знак того, что международное сообщество теперь полностью доверяет нашей стране, и мы должны воспользоваться этим, чтобы получить некоторые экономические выгоды», — сказал Бахати.