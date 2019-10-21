Лондон, , 15:03 — REGNUM Акцию протеста у Вестминстерского магистратурного суда в Лондоне 21 октября проводят сторонники арестованного основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Фото с места событий выложила в своем Twitter журналистка Шэрон Брейтвейт.

На видео видно порядка сотни протестующих. На их плакатах изображены портреты Ассанжа, а также призывы не допустить его экстрадиции и отпустить на свободу.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 10 часов утра.

Напомним, в лондонском суде планируется рассмотреть обвинение в адрес Джулиана Ассанжа в нарушении условий освобождения под залог. Также имеется запрос от США о его экстрадиции. Там Ассанжу грозит в общей сложности более 170 лет тюремного заключения.