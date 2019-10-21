Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В Екатеринбурге прошло праздничное шоу «СемьЯ» в честь 20-летия Уральской горно-металлургической компании. Оно состоялось 19 октября во Дворце игровых видов спорта.

Шоу Семья Ugmk.com

«Уважаемые друзья, коллеги, все, кто вместе с нами эти 20 лет трудился, созидал, делал большое дело! Сегодня у всех нас праздник, и в честь этого праздника семьи работников предприятий будут соревноваться за звание лучшей семьи компании. От всей души желаю участникам успехов, побед! С праздником! Удачи!» — обратился к собравшимся генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Главными героями торжества стали спортивные семьи, в которых хотя бы один взрослый работает на предприятии компании. Участники прибыли из Приморского и Алтайского краев, Ленинградской, Кировской, Томской, Тюменской, Оренбургской, Владимирской, Кемеровской областей, Башкирии и Карачаево-Черкессии. В совокупности до места соревнования они проделали путь в половину экватора Земли. Если к этой цифре прибавить обратную дорогу, то «Семь-Я» опоясывает всю планету.

Шесть семей-финалистов были определены на отборочных испытаниях 17 октября во Дворце спорта УГМК (г. Верхняя Пышма). Это:

— семья Абдульмановых (АО «Учалинский ГОК»);

— семья Буньковых (АО «Уралэлектромедь»);

— семья Малышевых (ОАО «Богословское рудоуправление»);

— семья Коноваловых (Филиал ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»);

— семья Рябининых (Филиал ППМ АО «Уралэлектромедь»);

— семья Чулковых (ПАО «Гайский ГОК»).

В ходе большого юбилейного шоу зрители совершили путешествие по «Вселенной УГМК». Организаторы — УГМК и Благотворительный фонд «Дети России» — придумали для участников необычные зрелищные эстафеты: скоростное ведение мяча в огромных ботинках, семейный бег в больших надувных лыжах и преодоление гигантской пятиметровой горки. Для того, чтобы справиться с этими испытаниями, членам семей недостаточно быть спортивными и ловкими, важно быть еще и дружными.

Лучше всех преодолели препятствия и оказались самыми сплоченными члены семьи Чулковых из Гая, на втором месте команда Абдульмановых из Учалов, на третьем — семья Рябининых из Кировграда. Четвертое, пятое и шестое место досталось Коноваловым из Верх-Нейвинского, Буньковым из Верхней Пышмы и Малышевым из Краснотурьинска.

Серебряным и бронзовым призерам вручили туристические путевки, а победителям достался автомобиль. Семьи, не занявшие места на пьедестале почета, тоже не остались без подарка — им подарили денежные сертификаты.

Юбилейным подарком всему залу стало выступление народной артистки России певицы Валерии.

Спортивное шоу «Семь-Я» проводится ежегодно с 2000 года. В историю праздника вписаны фамилии более чем 2 тыс. семей из 15-ти регионов страны, каждая четвертая команда сумела преодолеть несколько этапов и выйти в финал конкурса. Своим примером участники показывают важность спорта, здорового и активного образа жизни для каждой семьи.

Справка

УГМК — российский горно-металлургический холдинг, объединяющий более 40 предприятий в России и за рубежом. Основу компании составляет замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства готовой продукции на её основе (медная катанка, прокат, кабельно-проводниковые изделия, теплообменники). В 2018 году предприятия компании произвели рекордные 400 тысяч тонн катодной меди.

В состав УГМК входит крупнейший в стране производитель цинка «Челябинский цинковый завод» с объемом производства более 200 тысяч тонн, а также вторая по размерам в стране угольная компания «Кузбассразрезуголь» с объемом добычи 45 млн тонн угля в год. Предприятия УГМК также производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции.

В компании трудится более 80 тысяч сотрудников. Штаб-квартира УГМК располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область). Ежегодные инвестиции в развитие производства — до 60 млрд рублей.