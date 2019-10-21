Анталья, Турция, , 14:37 — REGNUM Турецкий курортный город Анталья к концу 2019 года должен принять рекордное число туристов, об этом 21 октября сообщает Anadolu Ajansi.

К настоящему времени с начала года город посетили 14 млн человек, данный показатель, по оценкам экспертов, к концу года должен составить 16 млн человек, что будет рекордом.

«Количество туристов увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%», — подчеркнул представитель туристической отрасли Турции Осман Айик в комментарии изданию.

Напомним, Турция остается наиболее популярным местом для отдых граждан России. Жители нашей страны больше чаще других посещают Турцию, второе место традиционно остается за выходцами из Германии.

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