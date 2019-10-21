Москва, , 14:16 — REGNUM В России необходимо узаконить норму, которая позволит засчитывать в трудовой стаж время, которое женщина посвящает уходу за ребёнком. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что современные женщины привыкли работать наравне с мужчинами, однако в период материнства им сложно сочетать карьеру с семейными обязанностями.

«К сожалению, сегодня в трудовой стаж женщины не засчитывается то время, которое она проводит дома, воспитывая детей. — подчеркнула омбудсмен. — Я, как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, выступала с такой инициативой, и она была горячо поддержана обществом».

При этом Москвалькова выразила надежду, что эта инициатива также найдёт поддержку и у законодателей.

«Зачёт времени ухода за ребёнком в трудовой стаж стал бы для них (женщин — прим. ИА REGNUM) настоящим спасением», — приводит «Парламентская газета» слова уполномоченного.