Мурманск, , 14:15 — REGNUM Больше всего жители Мурманской области озабочены благоустройством своих территорий и модернизацей системы ЖКХ — эти направления стали основными в потоке предложений северян по формированию народной стратегии развития региона.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, свои предложения внесли 27 тысяч северян. Большинство предложений и инициатив жителей региона получили положительную оценку экспертов и будут включены в муниципальные стратегии и программы.

Все поступившие от жителей пожелания были сгруппированы в 253 укрупнённых предложения по 14 сферам деятельности. Большинство голосов — 42,5% — отдано за решение вопросов благоустройства территорий и создание комфортной среды проживания, в том числе модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципалитетов. Второе направление работы — ремонт дорог и тротуаров, создание современных парковочных мест, за это проголосовали порядка 15% северян. Чуть меньше голосов отдано за создание современных и модернизацию имеющихся культурно-досуговых, спортивных и образовательных объектов.

Также среди ключевых направлений — вопросы развития здравоохранения, в том числе жители Мурманской области высказались за необходимость оснащения медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, для жителей Кольского Заполярья важны вопросы экологии — большое число жителей Заполярья считает необходимым решать проблемы бездомных животных и создавать для них приюты.

«27 тысяч проголосовавших — это очень большая цифра. Важно, чтобы мнение людей не просто было услышано, но и учтено в нашей практической работе, в планах развития Мурманской области на предстоящие пять лет. Мы получили от северян задание, что в ближайшей перспективе мы должны сделать», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ближайшее время мероприятия в рамках Народной стратегии должны быть конкретизированы и включены в муниципальные стратегии и программы. По ряду предложений необходимо участие предпринимательского сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, о формировании народной стратегии развития Мурманской области Андрей Чибис объявил в апреле этого года едва заняв пост врио губернатора. Он заявил, что стратегия будет создаваться не кулуарно, а с привлечением «внешних» экспертов и при обязательном обсуждении с жителями, представителями бизнеса, профессиональными сообществами.