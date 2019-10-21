Аддис-Абеба, , 14:38 — REGNUM По данным министерства по делам женщин, детей и молодежи Эфиопии, в настоящее время властями страны предпринимаются усилия по укреплению сферы добровольной службы и волонтерства в стране, чтобы способствовать ускорению социального и экономического развития нации. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Директор молодежного движения в министерстве Маттиас Асеффа заявил, что министерство провело мероприятия по повышению осведомленности среди населения, чтобы изменить отношение общественности к волонтерству и сделать добровольную службу частью культуры эфиопского общества.

Кроме того, по его словам, на рассмотрение Палаты народных представителей парламента Эфиопии уже сейчас направлена Национальная политика волонтерской деятельности, чтобы использовать усилия добровольцев на благо широкой общественности. В проекте политики говорится, что участие в добровольных мероприятиях будет способствовать созданию благоприятных условий для всех представителей эфиопского общества, поскольку это предоставит им возможность воспользоваться различными социальными благами.

Асеффа отметил, что Эфиопия сэкономила более 200 млн долларов США благодаря действиям волонтеров, предпринятым по всей стране в течение последнего сезона дождей. Более того, «с точки зрения социального обеспечения многие нуждающиеся слои населения — сироты, беспризорные дети, пожилые люди и жертвы дорожно-транспортных происшествий — благополучно воспользовались услугами добровольцев».