Москва, , 14:18 — REGNUM Госинспекция по недвижимости Москвы проинспектировала территорию Измайловского парка и обнаружила нарушения. Об этом 21 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник Госинспекциии по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

В ходе проверки было зафиксировано три факта использования земельного участка без оформленных правоустанавливающих документов.

«На Майской аллее, у павильона «Зеркальный», рядом с нестационарным торговым объектом индивидуальный предприниматель без разрешительной документации разместил летнее кафе 50 квадратных метро и обустроил зону обслуживания. Данный факт был пресечен», — сообщил Овчинский.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова заявил, что контролю на особо охраняемых природных территориях, к которым относится и Измайловский парк столцы, уделяется особое внимание.

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