Самара, , 14:14 — REGNUM Излив стоков из канализационных сетей ТД «Захар» (юридическое лицо ООО «ЗИМ-Энерго») начнется в ближайшее время из-за тампонирования канализационных сетей. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы предприятия, данный должник был отрезан от услуг канализации более двух недель назад из-за задолженности по коммунальным платежам. Отмечается, что ООО «ЗИМ-Энерго» не платит за услуги «РКС-Самара» с июня 2019 года. Сумма задолженности на данный момент составляет чуть меньше 2,5 млн рублей.

По словам сотрудников коммунальной службы, стоки, которые находятся на балансе абонента, уже заполнили сети, колодцы встали на подпор и в ближайшее время начнется излив.

Пресс-служба коммунального предприятия предупреждает, что это чревато нарушением санитарно-эпидемиологической обстановки как в самом торговом доме, поскольку сантехникой пользоваться уже нельзя, так и на прилегающей территории.

Отмечается, что ответственность за сложившуюся ситуацию, по действующему законодательству, ложится на неплательщика.