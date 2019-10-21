Воронеж, , 14:09 — REGNUM Установку 24 автономных уличных туалетов в 2020 году анонсировали власти Воронежа. О планах доложил губернатору 21 октября на оперативном совещании главы Воронежа Вадим Кстенин.

«Мы не сможем создать по-настоящему комфортный город без целого ряда факторов, очень важным является наличие сети удобных, чистых, обслуживаемых общественных туалетов», — сказал Кстенин.

Уже определены места для размещения 24 туалетов — из них 21 установят за счёт внебюджетных средств, ещё три — за счёт бюджета, туалеты будут платными.

«Мы планируем начать реализацию проекта уже в следующем году. Большая часть туалетов должна быть установлена не за счет бюджета, а за счет частных инвестиций, поэтому использование туалета, безусловно, будет платной услугой. Однако по расчетам плата не сможет в полной мере окупить инвестиции, поэтому мы будем предлагать предпринимателям комплексное решение — установку туалетного модуля вместе с нестационарным торговым объектом», — добавил Кстенин.

В числе мест, где планируется установка туалетов — парки и скверы Воронежа, популярные у горожан и туристов места отдыха.

Сеть общественных туалетов, созданная в Воронеже ещё в советское время, медленно, но верно была фактически ликвидирована за прошедшие три десятилетия. Сегодня в центре города осталось лишь два стационарных туалета, также установлены биотуалеты в Кольцовском сквере, но в основном «спасают» горожан многочисленные торговые центры и заведения общепита.