Воронеж, 21 октября 2019, 14:09 — REGNUM Установку 24 автономных уличных туалетов в 2020 году анонсировали власти Воронежа. О планах доложил губернатору 21 октября на оперативном совещании главы Воронежа Вадим Кстенин.
Уже определены места для размещения 24 туалетов — из них 21 установят за счёт внебюджетных средств, ещё три — за счёт бюджета, туалеты будут платными.
В числе мест, где планируется установка туалетов — парки и скверы Воронежа, популярные у горожан и туристов места отдыха.
Сеть общественных туалетов, созданная в Воронеже ещё в советское время, медленно, но верно была фактически ликвидирована за прошедшие три десятилетия. Сегодня в центре города осталось лишь два стационарных туалета, также установлены биотуалеты в Кольцовском сквере, но в основном «спасают» горожан многочисленные торговые центры и заведения общепита.