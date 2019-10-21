Красногорск, , 14:11 — REGNUM Подмосковные строители приступили к благоустройству территории Малаховского озера в Люберцах. Работы планируют завершит к 1 июлю 2020 году, сообщает 21 октября РИАМО.

По словам замруководителя управления благоустройства администрации горокруга Алексея Орлова, озеро и прилегающие территории превратят в парк «Малаховское озеро» — современную зону отдыха общей площадью порядка 21,3 га. Внутри парк разграничат на две зоны — лесопарковую и прибрежную, упорядочат сеть тропинок в лесу, установят детские и спортивные площадки и выделят велодорожки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области будут ежедневно инспектировать детские игровые площадки с помощью специального мобильного приложения.

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