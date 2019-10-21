Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM Информация о наличии ДНК свиньи в халяльных пельменях компании «Равис» не является достоверной. Об этом заявила менеджер по продукции «Халяль» в организации Мадина Николаева, сообщает ЕАН.

В компании опровергли информацию о наличии фальсификата в своей продукции.

«Нам никакие уведомления не поступали. Считаю, что это недостоверная информация. У меня все», — сказала менеджер.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты свердловского управления Россельхознадзора заявили о наличии ДНК свиньи в халяльных пельменях. Продукция продавалась на екатеринбургском рынке «Омега».