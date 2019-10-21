Пекин, , 14:00 — REGNUM Число граждан Китая, вошедших в число 10% самых богатых людей мира, превысило таковое в США, говорится в ежегодном исследовании второго по величине швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse.

Как заявлено в исследовании, число таких жителей в Китае составляет 100 млн человек, а в США — 99 миллионов. И тем не менее США по-прежнему превосходят Китай по числу долларовых миллионеров. В США граждан, имеющих больше 1 млн долларов США, насчитывается 18,6 млн человек, а в Китае — «всего» 4,4 млн человек.

Стоит также отметить, показатель Китая выглядите тем скромнее, если участь общую численность населения страны. В Китае проживают порядка 1,4 млрд человек, а в США — 328 млн человек.

Всего же в мире долларовых миллионеров на вторую половину 2019 года насчитывалось около 46,8 млн человек, а совокупное богатство самых состоятельных людей мира достигло $158,3 трлн или 44% от общемирового богатства.