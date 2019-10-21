Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В Свердловской области стоило бы тщательно проверить продукцию, которая выпускается под видом халяльной. Об этом заявил глава екатеринбургского центра чеченской культуры «Вайнах» Адам Калаев, сообщает ЕАН.

По мнению руководителя, после инцидента с нахождением ДНК свиньи в халяльных пельменях одной из компаний, возможно, необходимо проверить всю подобную продукцию на наличие фальсификата.

«Мы не можем полагаться на порядочность производителей — надо применять законные методы для организации проверок», — уверен Калаев.

Тем же организациям, которые будут пойманы на фальсификате, требуется создать антирекламу, считает спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в халяльных пельменях были найдены ДНК свиньи. Исследования проводили специалисты свердловского управления Россельхознадзора.