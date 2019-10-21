Аддис-Абеба, , 14:34 — REGNUM Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Мусса Факи Махамат заявил, что Нобелевская премия мира, которую получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, является признанием со стороны мирового сообщества возможности африканских стран самим решать собственные африканские проблемы. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Такое заявление глава Комиссии АС сделал во время своего выступления в Зале тысячелетия в Аддис-Абебе, где прошла церемония празднования по поводу получения премьер-министром Нобелевской премии мира 2019 года. Министерство мира Эфиопии также отметило Нобелевскую премию Абия Ахмеда, назвав ее «наградой за мир на сто процентов» и напомнив, что премьер-министр является 100-м лидером, получившим премию мира.

Помимо председателя Комиссии АС на праздновании присутствовали президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде, сам премьер-министр Абий Ахмед, а также высокопоставленные правительственные чиновники, послы, дипломаты и религиозные лидеры Эфиопии и стран Африки.

Президент Эфиопии по случаю отметила, что данная премия — это призыв к эфиопским властям, чтобы они начали готовиться к еще большим достижениям. Абий Ахмед, в свою очередь, призвал новое поколение эфиопов трудиться, чтобы в будущем завоевать Нобелевскую премию в других областях.