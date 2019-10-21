Найроби, , 13:30 — REGNUM Власти Кении начали массовую вакцинацию девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки. Об этом передает VOA Africa.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Всемирной организации здравоохранения, в восточноафриканском регионе наблюдается самый высокий в мире уровень заболеваемости раком шейки матки.

Программа вакцинации против ВПЧ официально началась в пятницу, 18 октября, в прибрежном кенийском городе Момбаса.

В рамках плановой иммунизации вакцина будет бесплатно предоставляться всем 10-летним девочкам страны. Девочки получат вакцину в двух дозах с интервалом в шесть месяцев.

Президент стран Ухуру Кеньятта во время пятничного запуска программы назвал внедрение вакцин важной вехой в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

«Доступ наших девочек к вакцине против ВПЧ приведет к сокращению числа новых случаев рака шейки матки и обеспечит жизнь наших дочерей и сестер, — сказал он. — Это означает, что наши молодые женщины, которые имеют решающее значение для будущего нашей нации, будут защищены от ранней смерти».

Министерство здравоохранения Кении сообщило, что в этом году вакцинация от ВПЧ обойдется стране примерно в 7,7 миллионов долларов США.

«Внедрение вакцины против ВПЧ на нашем предприятии может сократить бремя рака шейки матки почти на 70 процентов», — в интервью журналистам сказал глава Национальной программы иммунизации Коллинз Табу.

Он отметил, что по крайней мере семь женщин в Кении умирают от рака шейки матки каждый день.

По меньшей мере 115 других стран мира регулярно применяют вакцину от ВПЧ, включая Уганду, Танзанию и Руанду. Табу сказал, что благодаря вакцине в Руанде был практически полностью ликвидирован рак шейки матки.

«Немного смущает, что Кения может быть последней или второй последней страной в Восточной Африке, которая применила вакцину, которая должна защитить наших девочек от рака шейки матки», — сказал Табу.