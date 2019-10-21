Москва, , 13:52 — REGNUM С 21 по 26 октября температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

В первые две декады октября температура московского воздуха превысила климатическую норму на 3,3°С. В ближайшие дни синоптики прогнозируют превышение климатической нормы на 6−8°С (от 9 до 18°С). Возможно, что отдельные значения будут близки к абсолютным.

В первой половине недели ожидаются небольшие или умеренные дожди. С четверга в Москве установится ясная погода.

Как отмечается, потепление связано с траекторией западных циклонов и юго-западными и западными ветрами.

Атмосферное давление в Москве также будет превышать норму.