Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Шоумен Андрей Разин подал апелляционную жалобу на решение Петроградского районного суда Петербурга, отказавшего в удовлетворении его иска к акционерному обществу «Футбольный клуб Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«В апелляционной жалобе Разин просит Санкт-Петербургский городской суд решение Петроградского районного суда отменить, а его требования удовлетворить», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По мнению истца, в ток-шоу на канале «Зенита» 25 марта 2019 года музыкант Сергей Шнуров допустил грубые, оскорбительные и циничные высказывания в отношении города Москвы, как по сути сказанного, так и по форме.

Разин продолжает настаивать на том, что речевые обороты и сравнения, сформулированные Шнуровым в неприличной форме на телеканале «Z+», свидетельствуют о неуважении артиста к обществу, государству и Конституции РФ.

Продюсер «Ласкового мая» требовал от клуба удалить с портала канала «Z+» запись ток-шоу с участием Шнурова и принять меры по удалению записи этой передачи и ее фрагментов из интернета, а также разместить на своем сайте официальную позицию в отношении высказываний Шнурова.

В сентябре текущего года суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска Разина к АО «ФК «Зенит».

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