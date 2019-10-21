Вашингтон, , 13:19 — REGNUM Памятник в честь белки, по вине которой были сорваны занятия, установили за свой счет студенты одного из американских вузов. Фото небольшого мемориала разместил 20 октября сайт Reddit со ссылкой на соцсети Facebook.

«Доброй памяти Спарки. Белка, которая искала свет даже в самые темные времена», — гласит табличка на памятнике.

Сообщается, что белка ранее перегрызла провода, из-за чего не было занятий в течение двух дней. Животное во время «акции» погибло. Памятник был установлен за счет средств старшекурсников.