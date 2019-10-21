Абакан, , 12:47 — REGNUM Традицию обнародовать в социальных сетях информацию о происходящем в Абакане (Хакасия), которую внедрил мэр города Николай Булакин, решили продолжить после его гибели. Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в администрации Абакана, в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Одноклассники» созданы страницы и группы под общим названием «Команда Булакина».

В мэрии уточнили, что через соцсети абаканцы смогут сообщать о проблемах и сложностях в городе и получать обратную связь. Также на этих страницах будет публиковаться различная официальная информация, объявления и анонсы и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин руководил Абаканом с 1995 года. 14 октября 2019 года он погиб в ДТП в Красноярском крае. По предварительной информации, когда мэр ехал за рулём автомобиля, ему стало плохо с сердцем. Похоронили Николая Булакина 16 октября.

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