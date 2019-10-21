Пятигорск, Ставропольский край, , 12:47 — REGNUM Благоустройство привокзальной площади началось в Пятигорске в Ставропольском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе администрации города.

Прежде всего с территории были убраны ларьки, с которыми Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) расторгла договоры аренды. Реконструкция затронет и трамвайный круг с остановками, и прилегающий парк.

«Сейчас Пятигорск уделяет большое внимание развитию курортной инфраструктуры, паркам, скверам — и вокзал должен вписаться в общую картину», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что вопрос приведения в надлежащий вид привокзальной площади и прилегающих территорий глава города Андрей Скрипник ранее обсуждал с представителями СКЖД и аппарата полпреда президента в СКФО. Разные варианты предстоящих изменений выносились и на градостроительный совет Пятигорска.

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