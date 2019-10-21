Уфа, 21 октября 2019, 12:48 — REGNUM Комплекс мероприятий «Внимание — дети!» пройдет в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского ГИБДД.
Рейдовые мероприятия пройдут в городе с 21 октября по 8 ноября с целью сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции проведут различные рейдовые мероприятия и акции.
«Не останутся без внимания Госавтоинспекции ни сами дети, ни их родители», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сотрудники ГИБДД будут акцентировать внимание на важности использования детских кресел во время перевозки маленьких пассажиров и недопустимости нарушений правил дорожного движения.