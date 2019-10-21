Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM 50 бывших шахтёров — работников компании «Кингкоул» — провели очередной пикет возле ДК шахты «Ростовская» 19 октября, люди заявляют о том, что так и не получили обещанных выплат и угля, свое жилье они вынуждены протапливать дровами.

Как сообщил «Кавказский узел», сегодня бывшим шахтёрам, которым так и не выплатили долги по зарплате, нечем топить дома.

«Я просто не переживу с женой зиму, если не смогу купить угля. Дрова собирал по лесопосадкам, старые заборы разбирал, спилил в огороде два дерева. Но дело в том, что дерево быстро сгорает, и на зиму мне этого не хватит», — цитирует издание Александра Ильяева.

Мужчина с супругой живут на пенсию, причем оба болеют, денег не хватает. До этого Ильяев 20 лет отработал на шахте — без работы остался в 2016 году после ее закрытия. По его словам, бывший работодатель остался ему должен около 50 тыс. рублей. В похожей ситуации оказалась Валентина Зарбалиева: женщина перенесла два инсульта, живет в доме без удобств, газа. Печь нужно топить углём, которого у женщины нет: на шахте ей, по ее словам, остались должны 38 тысяч рублей и четыре тонны угля, выплат она не видела с лета 2018 года. По словам Зарбалиевой, она в отчаянии и с 21 октября готова начать голодовку.

На пикете 19 октября его участники подписали заявление на имя прокурора Ростовской области: по их словам, никаких выплат они не видели с лета 2018 года.

«От минпрома области пришла бумага, якобы перед нами погашена задолженность в размере 360 миллионов рублей по зарплате. Откуда они взяли 29 миллионов, нам непонятно. В заявлении на имя прокурора мы просим разобраться и чтобы Минпром отчитался перед нами о том, кому были выплачены эти деньги. Письмо это мы получили в августе и не можем понять, что это за деньги, из каких они источников и кому их выдали. Также к главе минпрома области мы написали обращение, чтобы он объяснил нам, что это за деньги», — заявила член инициативной группы Татьяна Авачёва.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года шахтёры обанкротившейся компании «Кингкоул» были намерены объявить голодовку. В акции протеста планировали принять участие шесть человек, желающие добиться выплаты долгов по зарплате и выдачи гуманитарного угля. Кроме того, шахтёры в конце 2018 года требовали от властей положенного им гуманитарного угля — люди замерзали в своих домах из-за отсутствия топлива.

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