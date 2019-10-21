Уфа, , 12:45 — REGNUM Прокуратура Башкирии добилась увольнения главы сельского поселения в связи с утратой доверия. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 50-летний глава Утяковского сельсовета с 2012 по 2016 годы создал подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у пяти граждан права собственности на землю для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 125 соток.

В дальнейшем на основании этих выписок граждане зарегистрировали право собственности на земельные участки.

По данным следствия, в результате этого сельскому поселению был причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

Прокуратура Гафурийского района Башкирии внесла представление об освобождении чиновника от должности в связи с утратой доверия. Несмотря на это, требования прокуратуры были не исполнены. Это явилось основанием для подачи иска в суд. Иск согласился с доводами истца и удовлетворил иск.

Отмечается, что в настоящее время мужчина освобожден от должности в связи с утратой доверия.

По словам пресс-службы ведомства, ранее суд его признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285 УК РФ, ч.2 ст. 292 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, а также по ч.3 ст.290 УК РФ.

Мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Кроме того, по иску прокуратуры суд принял решение о возврате земель муниципалитету.