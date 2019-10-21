Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области группа, в состав которой входили 17 человек, осуждена за хищение нефти. По оценке силовиков, ущерб от действий группировки составил более 88 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургского района.

По данным ведомства, хищения совершались в 2014—2016 годах. Доказано 145 фактов, а объем похищенного углеводородного сырья составил более 4 тыс. тонн.

В состав группы входили работники нефтяной компании. Нефть реализовывалась, а вырученные деньги отмывались с помощью фирм-однодневок.

Суд в зависимости от роли фигурантов уголовного дела в совершении преступлений приговорил 17 человек к лишению свободы — сроки варьируются от полутора до семи лет. Приговор в законную силу не вступил.