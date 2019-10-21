Волгоград, , 12:32 — REGNUM В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области подсчитали количество жалоб и обращений граждан за девять месяцев 2019 года, сообщили 21 октября в пресс-службе ведомства. Чаще всего жители региона жалуются на неудовлетворительные условия проживания (43,7%) и нарушения правил розничной торговли (43,1%).

Обращения касались вопросов, связанных с затоплением подвалов из-за неисправностей в системе канализации и водоснабжения, повышенной влажностью в квартире. Жалуются волгоградцы на ухудшение условий проживания в жилых зданиях в связи с деятельностью предприятий торговли и общественного питания, расположенных в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам. В части розничной торговли в основном вопросы относились к нарушениям продажи технически сложных товаров бытового назначения. В региональном Роспотребнадзоре ответили на 61,6% обращений, четверть жалоб отправили для рассмотрения в другие органы. Также вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 555 обращений стали основанием для проведения проверок и административных расследований, по семи заявлениям проведены контрольные закупки, возбуждены административные производства, 137 исков подано в суд.

Всего за отчётный период поступило 7 123 обращения, это на 5% больше, чем за девять месяцев 2018 года.