Хельсинки, , 12:42 — REGNUM Глава финской независимой студии Iceflake Studios Лассе Лильедаль рассказал, что в его предстоящей игре Surviving the Aftermath не будет зомби. Об этом сообщил портал Game Watcher 20 октября.

Тем не менее разработчики не отрицают возможности появления зомби в будущем. Сейчас игра находится на стадии раннего доступа, и ожившие мертвецы могут стать частью релизной версии или одного из дополнений.

Напомним, в Surviving the Aftermath игроки руководят небольшим поселением и пытаются пережить один из вариантов «апокалипсиса». Полноценный релиз проекта состоится в 2020 году.

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