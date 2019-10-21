Дамаск, , 12:29 — REGNUM Вооруженные силы США эвакуировали членов семей боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из сирийского лагеря для беженцев «Эль-Хоул», об этом 20 октября сообщает телекомпания Ikhbariya.

Во время указанного процесса над лагерем, как сообщают журналисты телекомпании, кружили американские самолеты.

Отмечается, что члены семей боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были переведены в лагеря для беженцев в Ираке, ранее сюда были доставлены 230 террористов.

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