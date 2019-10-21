Предгорный район, , 12:15 — REGNUM Подводящий водовод стоимостью 48,5 млн рублей построят в хуторе Хорошевском Предгорного района Ставрополья. Реализация проекта обеспечит стабильным водоснабжением почти 700 местных жителей, которые сейчас пользуются привозной водой, сообщила ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Строительство начнется в 2019 году. Проектная документация уже разработана и сейчас проходит государственную экспертизу. Средства на реализацию проекта направят из бюджета Ставропольского края.

Водовод протянут от насосной станции в городе Пятигорске. Питать Хорошевский будет вода из Кубанского группового водовода. Завершить работы по подключению населенного пункта к централизованному водоснабжению планируют в первой половине 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новоалександровском городском округе Ставрополья началось строительство водовода «Восточный» протяженностью более 36 км. Ожидается, что он обеспечит качественным водоснабжением около семи тысяч человек. Общая стоимость проекта составляет порядка 330 млн рублей.