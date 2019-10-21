Барнаул, , 12:10 — REGNUM Люди до сих пор очень болезненно воспринимают то, что связано с перестройкой, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новой опрос ВЦИОМ, где сказано о том, что 25% граждан России считают себя «жертвами перестройки», он отметил, что в данной теме есть два пласта — личный и общегосударственный.

«Весь ужас 90-х годов с его стремительным падением уровня жизни, невыплатой зарплат, расслоением, разрывом связей межу республиками, разгулом преступности и многим другим жители страны связывают с перестройкой. Понятно, что менять систему было нужно. Но делать это требовалось по-другому. Примерно так, как это сделал Китай. И чем больше мы узнаем об успехах нашего восточного соседа, тем отчетливей понимание совершенной тогда ошибки.

Второй уровень недовольства связан с вещами более высокого порядка. А именно разрушением великого государства, сверхдержавы, которая играла огромную роль в мире. И то национальное унижение, которое мы испытали в 90-е, тоже ассоциируется с перестройкой. Трудно не согласиться со словами Владимира Путина, который назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой XX века. И ее жертвами стали большинство жителей страны».

Напомним, согласно опросу, проведённом ВЦИОМ, 25% граждан России считают себя жертвами перестройки. Больше всего таких жертв среди граждан возрастной группы от 60 лет и старше.

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