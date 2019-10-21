Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Геймер с ником Cloubug воссоздал все основные локации из популярного сериала «Друзья» в игре Sims 4. Результатом своей работы он поделился на Reddit 20 октября.

Cloudbug использовал реальные фотографии из сериала в своей работе. Теперь фанаты Sims 4 смогут добавить в игру квартиры Джоуи и Ченделера, Рейчел и Моники, а также «Центральную кофейню».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в игре Sims 4 появится расширение Discover Univercity. С его помощью игроки смогут отправить своих персонажей на учёбу в университет.

Читайте ранее в этом сюжете: Discover Univercity: стать студентом в Sims 4 можно будет уже в декабре