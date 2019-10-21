Благовещенск, , 12:09 — REGNUM Международный инновационный космический альянс BRAIA принял в свой состав Амурский государственный университет (АмГУ). Об этом 21 октября сообщает пресс-служба вуза.

Документы, подтверждающие членство АмГУ, вручила исполняющему обязанности ректора университета Андрею Лейфе сотрудница международного управления Северо-западного политехнического университета (СЗПУ, Китай) Ван Цзяюй.

Решение о вступлении АмГУ в альянс было рассмотрено во время проведения заседания совета и генеральной ассамблеи BRAIA в Политехническом университета Милана 3−4 сентября 2019 года.

На встрече в АмГУ Ван Цзяюй рассказала о BRAIA, истории его создания, текущем состоянии дел и его перспективах. В свою очередь врио ректора АмГУ сообщил представительнице СЗПУ о своих предложениях участия университета в деятельности данной организации на ближайшее время.

Альянс основан 23 апреля 2017 года в Сиане по инициативе Китайского общества космонавтики (CSA). Сегодня BRAIA является международной организацией, её миссия — углубление международного сотрудничества в области аэрокосмических технологий.

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