Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM 333 единицы спорттоваров с признаками контрафактности арестованы в одном из магазинов Ростова-на-Дону, сообщила 21 октября пресс-служба Южного таможенного управления.

Проверку сотрудники таможни провели после получения информации о продаже контрафакта от правообладателей товарных знаков Adidas, Nike и Reebok. При проверке информация подтвердилась — в магазине были обнаружены кроссовки, спортивные костюмы, футболки и другие предметы одежды с нанесенными на них товарными знаками известных брендов.

По итогам проверки было арестовано 333 единицы контрафактной продукции. Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. Материалы проверки будут направлены в судебные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из ТЦ Воронежа таможенники выявили более тысячи товаров известных, в том числе и люксовых брендов, с признаками контрафакта. Весь товар был изъят из обращения.