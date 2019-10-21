Северобайкальск, Бурятия, , 11:56 — REGNUM В Северо-Байкальском районе Бурятии была обнаружена несанкционированная свалка всего в пятистах метрах от озера Байкал. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

На свалку обратили внимание после распространившихся в сети видеороликов местных жителей о захламлении особо охраняемой природной территории.

«Незаконное размещение отходов влечет угрозу загрязнения земель особо охраняемой природной территории и создаёт риск причинения вреда уникальной экологической системе озера Байкал, включенного в Список всемирного природного наследия, нарушает закрепленное конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду», — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор района внёс представление с требованием ликвидировать свалку. Как отмечается, районные власти уже провели уборку местности.

Напомним, ранее появились сообщения, что в Роспотребнадзоре готовят законопроект о запрете использования пластиковых пакетов. А как сообщало ИА REGNUM, именно пластик является главным загрязнителем побережья Байкала, поэтому бурятские экологи поддержали инициативу чиновников.

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