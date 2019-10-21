Москва, , 11:54 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование систем оповещения при пожаре, внесло в Госдуму заксобрание Кемеровской области, предает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Предлагаются поправки в «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Планируется установить дополнительные требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф3.1 в части обеспечения дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Законопроект внесен после трагедии в «Зимней вишни». Трагическое событие, произошедшее 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» города Кемерово, унесло жизни 60 человек. Пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии. Это обстоятельство послужило основанием для проведения внеплановых проверок в отношении объектов с массовым пребыванием людей.