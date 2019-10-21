Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Компания Paradox Interactive анонсировала выход третьей части игры Crusader Kings. Она опубликовала соответствующий ролик на своём YouTube-канале.

Компьютерная игра Crusader Kings 3

Новая часть получила название An Heir is Born. Разработчики сообщили, что игра выйдет в 2020 году, при этом они пока что не назвали точную дату релиза.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что дополнение The Old Gods для Crusader Kings 2 поклонники серии могут получить бесплатно. Для этого им лишь нужно подписаться на новостную рассылку франшизы.